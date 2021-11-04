Українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером і продюсером Потапом (Олексієм Потапенком), розповіла, що сталося цієї ночі.

Популярна артистка, незважаючи на щільний графік, намагається виділяти час на відпочинок, повідомляє Politeka.net.

Співачка без Потапа цього разу полетіли в Шарм Ель-Шейх в Єгипті.

"Ми на місці", - підписала зірка відео з готелю.

На кадрах співачка падає на ліжко і розповідає про свої плани.

"Ми дісталися! Усі йдуть на пляж, а я вирішила повалятися, тому що, важка була нічка, треба трохи поспати. Якщо мені, звичайно, вдасться. Всім сонячного вайба!",- написала Каменських.

Також артистка показала вид зі свого вікна - басейн з чистою блакитною водою і море недалеко.

Зазначимо, перед цим Настя Каменських показала, як вони з чоловіком залишають Україну на літаку.

Співачка поскаржилася, що не може заснути, але також зраділа, що політ цього разу вийшов без затримок.

Примітно, що Настя Каменських нещодавно розповіла про пережиті емоційні напруження. Артистка поділилася, що через недосип, завантаженість, втому і переїзди вона сильно розплакалася. Таким чином артистка виплеснула всю негативну енергію.

Нагадаємо, Каменських у сльозах звернулася до українців

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