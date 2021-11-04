Відома українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно записала новий альбом "Двойной рай", зізналася шанувальникам, що зараз її серце вільне і у неї вже немає другої половинки.

Як пише Politeka.net, 36-річна українська співачка та акторка, телеведуча Тіна Кароль (ім’я при народженні Тетяна Ліберман) у 2008 році таємно одружилася із продюсером Євгеном Огіром, якому 18 листопада 2008 народила сина Веніаміна. На жаль, чоловік Кароль помер у 2013 році від раку шлунку. З тих пір співачка більше не мала публічних стосунків, однак після того, як вона була тренером на проєкті "Голос країни" разом зі співаком Даном Баланом, у мережі почали ширитися чутки про їх роман.

Раніше Тіна ніяк не коментувала своє особисте життя, але нещодавно у своєму Instagram відповіла на питання про другу половинку.

"Прийдеться відповідати! Уже НІ (не плачемо)", - написала Тіна.

На фан сторінці співачки одразу почали оговорювати заяву співачки. Дехто припустив, що мова йде про Дана Балана.

"Тіна, дякую, що ми Балана ще рік не побачимо… Піде знову альбом переписувати… 😭💔", "Акторка на ім'я Тіна) Нарешті конкретика - дякую 🙇🏼‍♀️ " Всі фанати Тіни думаю пам'ятають, що вона вже давно говорила що з Женею померла і частина її, тому не потрібно фантазувати щось інше)", " Не знала від того що Кароль відповіла чітко на ваше багато запитання, що ви так реагуєте .. ви почули не те що хотіли? Що тоді ви хотіли? Почути те, що вона з Даном? Ні, вона має особистий простір.. ✨✨", " Як передбачувано… Всі ще минулого року говорили, що зливати ДанТіну Тіна буде саме так, казкою про те, що вони розлучилися. Який убогий піар🤦‍♀️", - написали в коментарях.

Рaніше Politeka писала, що Кароль, засвітившись без макіяжу і укладки, натякнула, що закохалася: фото "іншої" Тіни.

Нагадаємо, що Дан Балан, який крутив "любов" з Кароль, розповів про свою особливість: "Я добре вмію...".

A ще Politeka повідомляла, що Кароль знайшла собі юного фаворита на популярному шоу, фото парочки: "Виглядаєш чудово, на всі 17".