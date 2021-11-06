Переможниця реаліті-шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Анна Богдан вирішила розповісти шанувальникам, як їй живеться з бізнесменом та записала сторіс в Instagram.

Як пише Politeka.net, 28-річна модель та блогер Анна Богдан і 32-річний бізнесмен Михайло Заливако, який став героєм 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк", після закінчення проєкту продовжили зустрічатися. Заливако та Богдан живуть разом, часто з‘являються на світських заходах та багато подорожують.

У своєму Instagram дівчина розповідає про життя із "холостяком" та ділиться спільними світлинами та відео. Цього разу Богдан вирішила поговорити про самооцінку та зачепила тему стосунків. Модель сказала, що добре знає, як через занижену самооцінку винити у всьому себе, думати, що проблема в тобі.

"Знаю, як це у відносинах звинувачувати у всьому себе, думати, що вся прблема в тобі...це все також через самооцінку", - сказала Богдан.

Однак, за словами Богдан, у стосунках із Заливако такого немає.

"Це зараз стосунки мене заряджають. Я відчуваю себе в них добре. І Міша мене поважає і я відчуваю себе коханою та щасливою", - сказала Анна.

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