Відомий український журналіст та телеведучий Дмитро Комаров, який вже багато років подорожує та показує усе в програмі "Світ навиворіт", розповів шанувальникам про вбивство молодого гіда.
Як пише Politeka.net, 38-річний ведучий тревел-програми "Світ на виворіт" часто ділиться із шанувальниками історіями про різні країни, у яких побував сам.
Цього разу Комаров розповів про плем’я ваорані в Еквадорі. За словами журналістів його неконтактні члени і досі вбивають кожного, хто ступить на їхні землі.
Як приклад Комаров розповів криваву історію вбивства молодого гіда Кайго у 2016 році, вихідця з цього ж племені, який отримав освіту і намагався розвивати туризм.
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В один із днів він звично відвіз туристів до міста і повертався із дружиною до племені по річці. Шлях проходив через зону проживання неконтактних племен. Кайго чудово знав правила поведінки у цих місцях, але за роки безперервних поїздок почуття небезпеки притупилося. У той час рівень води в річці був низьким. На човен напали неконтактні індіанці та встромили у Кайго понад 20 списів. Дружину поранили, однак їй вдалося втекти.
Так, Комаров зі знімальною групою поспілкувався із дружиною та батьками вбитого гіда і навіть потримав у руках ті списи, якими вбили хлопця. Родичі Кайго зберегли їх на пам’ять. Батьки гіда розповіли, як власноруч витягували їх із тіла сина.
"Вони розповідали, як своїми руками діставали з тіла сина спис, який зберегли, як пам'ять ... (теж на фото). Я тримав цей спис у руках. Страшні відчуття. Дуже складно усвідомити, що такі події відбуваються у наші дні. Міжплемінні війни, кровна помста, самосуд – це реальність Еквадору в 21 столітті. Ми продовжуємо великий цикл програм про плем'я ваорані. І покажемо вам історії, в які важко повірити", - сказав Комаров.
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