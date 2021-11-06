Спливли цікаві кадри зі співачкою Тіною Кароль (Тетяною Ліберман) та її близьким другом, ведучим "Голосу країни" Славою Дьоміним.
36-річна артистка опублікувала свіжі кадри в своїх "сторіз" в Instagram, на яких показала, як відпочиває з Дьоміним, передає Politeka.net. Зі зйомок останнього сезону "Голосу країни" парочка частенько проводить разом час. Дьомін, нагадаємо, нещодавно розлучився після 13 років шлюбу, а Кароль так і не вийшла заміж вдруге, втративши чоловіка вісім років тому, та й взагалі своє особисте життя співачка зберігає в таємниці.
На опублікованих кадрах Тіна зі Славою сиділи на дивані та слухали її нову пісню "Подвійний рай". Співачка ніжно доторкнулася лисої голови ведучого й сказала з подивом: "Такий гладенький".
Дьомін тут же пирснув зі сміху. Слідом за ним збентежено розсміялася й сама артистка.
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"Звичайно, я гладенький, я кожен день голю голову", - ледве видавив він крізь сміх.
Дьомін теж поділився кадром із Кароль у своєму мікроблозі в Instagram, але там вони вже спокійно лежали на софі.
"😍Це love"; "Красунчик🔥🔥"; "Коли ви вже одружитеся?😂" ; "Навіть відпочити нормально не дадуть, фоткають в будь-якому місці😂 🔥"; "Ну, Слав, Тіна вільна, ти до біса привабливий, не губися😂", - коментують користувачі.
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