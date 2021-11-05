На телеканалі "Україна" відбулася прем’єра другого сезону шоу "Маска", де зіркові детективи вже встигли розсекретити, хто ховається під маскою Баяна та Грифона.

Як пише Politeka.net, на телеканалі "Україна" вже показали два випуски другого сезону шоу "Маска", прем’єра якого відбулася 23 жовтня. Зіркові детективи Оля Полякова, Настя Каменських, Андрій Данилко, Дзідзьо та Олег Винник вже встигли "зняти" маску із Баяна та Грифона. Так, у костюмі Баяна заховалася зіркова "мама" Вєрки Сердючки (сценічний образ Данилка) Інна Білоконь, а під маскою Грифона був легендарний воротар Андрій П’ятов.

На офіційній сторінці шоу в Instagram часто пропонують шанувальникам написати свої здогадки та інтригують цікавими анонсами. Так, цього разу творці шоу написали, що третій випуск "Маски", який покажуть 6 листопада, буде дуже спекотним.

"У третьому випуску шоу МАСКА буде спекотно 🔥

Пишіть у коментарях, на чий виступ ви чекаєте найбільше 👇", - запитали у шанувальників.

"Жирафу чекаємо...🔥🔥🔥", " Жирафа чекаю. Співає прекрасно. І якщо не помиляюсь - це фрагмент з її номеру)", " З нетерпінням чекаю на виступ Жирафи та Феї 😍🔥", " Чекаю на виступ жирафи і кажана 🦒🦇", " Чекаю на виступи усіх масок😍❤️👏", " Невже Андрій Данилко змінить образ?😮", - написали в коментарях.

Зауважимо, що дехто із шанувальників шоу написали, що в "Масці" переможе Жирафа, у костюмі якої Наталія Могилевська.

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