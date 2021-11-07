Популярний український співак та зірковий детектив шоу "Маска" Олег Винник закликав шанувальників дивитися новий випуск проєкту, який покажуть на телеканалі "Україна".

Як пише Politeka.net, 48-річний український співак, автор пісень та актор Олег Винник став одним із детективів другого сезону шоу "Маска", прем’єра якого відбулася 23 жовтня на телеканалі "Україна". Так, за два випуски Винник разом із Настею Каменських, Олею Поляковою, Дзідзьо та Андрієм Данилко встигли дізнатися, що під маскою Баяна ховалася зіркова "мама" Вєрки Сердючки Інна Білоконь, а в костюмі Грифона був легендарний футболіст Андрій П’ятов.

Напередодні третього випуску "Маски" Винник у своєму Instagram закликав шанувальників дивитися шоу та разом із детективами розгадувати учасників.

"Я вже встиг засумувати за найзагадковішим шоу країни – "Маска". Якщо ви теж скучили, зустрічаємось сьогодні о 21:00 на каналі "Україна", - написав співак.

Шанувальники відреагували на допис кумира та написали багато коментарів, однак були й такі, хто незадоволений Винником, адже він ще нікого не відгадав.

"Чекаємо з нетерпінням вечора ❤️, Ви як завжди найкращий🔥", " Неперевершений🔥🔥🔥", " найкращий😍🔥", " Ух, який гарячий!", " Який Ви красень Олег Анатолійович😍🔥))). Люблю ❤️😘 І сьогодні теж обов'язково буду дивитися улюблене шоу "Маска"!", "Ви мені у сні сьогодні приснилися .Ваші фотографії це щось .Ви найкращий ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", " Олеже, почни вже когось відгадувати" – написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що Олег Винник, Могилевська, Зарицька, Каменських та інші зірки, яких не хвалили: "За все моє життя ніхто...".

Нагадаємо, що Данилко на шоу "Маска" здивував реакцією на докучання Полякової, з'явилося відео: "Оля не в його смаку".

A ще Politeka повідомляла, що Олег Винник серйозно хворий і скасовує концерти по країні: "За лаштунками він навіть упав".