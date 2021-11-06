Колишній чоловік української співачки Ані Лорак (Кароліни Куйок) Мурат Налчаджіоглу живе зараз в Києві разом зі своєю новою коханою, поки його екс-пасія будує кар'єру в Москві.

Незважаючи на розлучення і відстань, дочка Кароліни й Мурата, десятирічна Софія, багато часу проводить з батьком. Тільки днями вони повернулися з гірсько-лижного курорту Карпат Буковелі, як, мабуть, знову забиралися в подорож.

Налчаджіоглу опублікував у своїх "сторіз" в Instagram свіжі кадри, на яких постав з донькою в автомобілі, передає Politeka.net. Турецький бізнесмен і колишній чоловік Лорак сидів за кермом, а дівчинка на задньому пасажирському сидінні. На наступних кадрах Мурат зняв дочку з рожевою валізою на коліщатках, очевидно, в аеропорту.

Зазначимо, відпочинок батька й доньки в Буковелі був затьмарений прикрим інцидентом. Під час однієї з екстремальних розваг дочка Лорак дозволила собі нецензурне слівце - у дівчинки вирвалося на емоціях. Тут же на неї посипався хейт в Мережі. Батько став на захист Софії:

"Коли я переглянув це відео, я сам зробив зауваження своїй доньці і видалив його, я не думав що з цього можна навіть зробити новини 🤦‍♂️ Вибачте, ми забули рожеві окуляри вдома, а показуємо вам справжнє життя!"

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