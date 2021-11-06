Популярна українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером Потапом, показала короткі кадри з тренування вдома і заствітила фігуру в маленькому синьому костюмі.
Каменських пишається тим, що змогла скинути двадцять кілограм, причому тепер вона навчилася любити своє тіло і іноді злить шанувальників зайвою відвертістю. Каменських не тільки постійно показує тіло в маленьких бікіні, але і навмисно робить на цьому акцент.
На тренуваннях співачки не обходиться без дитячих і гуморних відео, наслідуючи популярним блогерам в Тік-струмі, Каменських постійно знімає різні кадри з челленджами, танцювальними зв'язками і незручним кривлянням.
Цього разу Настя Каменських у синьому спортивному костюмі покрасувалася вдома на тренуванні і засвітила фігуру з різних ракурсів. Причому зірка не стала втягувати живіт і показала себе такою, як є.
Чоловік Пугачової Галкін здивував несподіваним одкровенням: "Не завжди твоя дружина..."
Потужний вибух забрав більше ста життів, подробиці і кадри: "Обгорілі тіла лежать на вулицях"
В Україні посилили карантин, озвучені нові обмеження: "Після 23 години..."
Переможець "Танців з зірками" Женя Кот зухвало висловився про новий сезон: "Багато речей, з якими не згоден"
13-річна дочка Євгена Кошового стала виглядати старшою за маму, українці збентежені: "Що зробили з дівчинки..."
До цього в рваних міні-шортах Каменських покрутила стегнами, хвалячись фігурою.
"Самого доброго ранку вам 😘 Виберіть свій сьогоднішній муд по фото" - пише Настя під серією кадрів з відпочинку.
Користувачі мережі відразу ж оцінили:
"І Вам ❤ ️ взаим; взаємно 👏; напевно 3 😏 за моїм настроєм муд такий😂; Ви приклад для багатьох хлопців і дівчат!; Напишіть свій план харчування на день, якщо не складно🍉 🍓 🥬; і Вам доброго чарівна красуня❤️; love🔥; Це не ніжки, це диво!💖 ; красуня завжди!».
Раніше Politeka писала, що "Чи вагітна я?": Каменських за лаштунками шоу " Маска "розставила всі крапки над" i " про себе і Потапа.
Нагадаємо, що Каменських у напівпрозорому одязі спантеличила українців, переплутавши дати:"ти як завжди загадка".
A ще Politeka повідомляла, що Потап збентежив українців виглядом з віями і мейкапом:"ще один Шура".