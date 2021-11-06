Популярна українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером Потапом, показала короткі кадри з тренування вдома і заствітила фігуру в маленькому синьому костюмі.

Каменських пишається тим, що змогла скинути двадцять кілограм, причому тепер вона навчилася любити своє тіло і іноді злить шанувальників зайвою відвертістю. Каменських не тільки постійно показує тіло в маленьких бікіні, але і навмисно робить на цьому акцент.

До цього в рваних міні-шортах Каменських покрутила стегнами, хвалячись фігурою.

"Самого доброго ранку вам 😘 Виберіть свій сьогоднішній муд по фото" - пише Настя під серією кадрів з відпочинку.

Користувачі мережі відразу ж оцінили:

"І Вам ❤ ️ взаим; взаємно 👏; напевно 3 😏 за моїм настроєм муд такий😂; Ви приклад для багатьох хлопців і дівчат!; Напишіть свій план харчування на день, якщо не складно🍉 🍓 🥬; і Вам доброго чарівна красуня❤️; love🔥; Це не ніжки, це диво!💖 ; красуня завжди!».

Раніше Politeka писала, що "Чи вагітна я?": Каменських за лаштунками шоу " Маска "розставила всі крапки над" i " про себе і Потапа.

Нагадаємо, що Каменських у напівпрозорому одязі спантеличила українців, переплутавши дати:"ти як завжди загадка".

A ще Politeka повідомляла, що Потап збентежив українців виглядом з віями і мейкапом:"ще один Шура".