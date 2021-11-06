Популярний український комік та актор Ігор Ласточкін, який нещодавно став капітаном однієї із команд детективів на шоу "Маскарад", поділився новою фотографією.

Як пише Politeka.net, 34-річний гуморист Ігор Ласточкін, який кілька сезонів поспіль був зірковим тренером та суддею на шоу "Ліга сміху", нещодавно очолив команду детективів на шоу "Маскарад", де разом із Іриною Білик та Володимиром Дантесом грає проти команди Юрія Ткача, Маши Єфросініної та Юлії Саніної.

У своєму Instagram гуморист часто ділиться особистими світлинами. Цього разу Ласточкін поділився світлиною у футболці з написом "Відбіркова серія, Ігор! Що? Де? Коли?". Можемо припустити, що гуморист стане учасником інтелектуальної гри "Що? Де? Коли?".

"У такий солодкий листопад буду у футболці ходити! Всім сонця!", - підписав світлину Ласточкін.

У коментарях шанувальники зробили компліменти гумористу та задумалися про його національність.

"Харош!", "Перепрошую, а ви хто за національністю? Просто читав, що ви народилися в Казахстані, потім жили в Узбекистані. Спочатку думав казах потім узбек. Чи українець? 😅", " Клас🔥🔥🔥😍😍😍👍👍👍", "Ви схожі на узбека 😁🤗", - написали в мережі.

Нагадаємо, що Ігор Ласточкін народився в місті Шимкент у Казахстані, а Україну переїхав тільки тоді, коли вступив в Дніпровський університет. Сам же Ласточкін вважає, що національність – стан душі людини, а не те місце, де він народився не по своїй волі.

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