Переможець "Холостячки" і колишній коханий Ксенії Мішиної Олександр Еллерт після розставання з актрисою більше не говорить і не розкриває публічно тему особистого життя.

Олександр Еллерт хоч і припинив свою відносини з Ксенією Мішиной, але не став говорити це на публіку і підтверджувати особисто, на відміну від актриси. Ксенія ж не так давно підтвердила про розрив їхніх стосунків, щоб припинити всі можливі теми пліток.

Сам ведучий заходів і гуморист же продовжує активно вести Instagram, жартувати про своє життя і розповідати про незручних ситуаціях зі своїх буднів.

Цього разу Еллерт з букетиком квітів насмішив користувачів.

Колега і товариш чоловіка приніс маленькі букети квітів, перев'язані червоними стрічками, і вручив на вулиці: "Не розумію, за що мені щастя таке-то?» - жартома висловився Эллерт.

Раніше 34-річний Еллерт після розставання з Мішиною і чуток про примирення вирішив поекспериментувати із зовнішністю, відростивши вуса. На кадрах з Європи, опублікованих в Instagram, Олександр все ще хвалиться густою рослинністю на обличчі.

"Ну шо, нормально я з'їздив до Румунії, нормально ... і пороми, і вампіри, і сюрпризи🥳", - йдеться в підписі.

На фото Еллерт в толстовці і шапці позував на тлі незвичайного особняка.

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