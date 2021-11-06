Відомий український хореограф та суддя нового сезону "Україна має талант" Євгеній Кот заінтригував шанувальників та показав світлини із третього випуску шоу.

Як пише Politeka.net, 33-річного відомого хореографа Женю Кота, який став переможцем одного із сезонів шоу "Танці з зірками" у парі із акторкою Ксенією Мішиною, запросили стати суддею нового сезону шоу "Україна має талант", прем’єра якого відбулася 23 жовтня на телеканалі "СТБ".

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У своєму Instagram Кот вирішив заінтригувати шанувальників та показав світлини із третього випуску шоу, який покажуть 6 листопада о 19:00 на "СТБ". Так, на одному із фото Кот навіть заліз на суддівський стіл.

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"Сьогодні учасники "Україна має талант" будуть дуже сильно вас дивувати, як дивували нас під час зйомки! 🔥 Просто подивіться фото з каруселі і ті емоції, які ви там побачите, це навіть менше 1%, що чекатиме вас о 19.00 на "СТБ". Тому чекатиму всіх на перегляд неймовірного!❤️‍🔥 А свої очікування і враження від фото можете писати в коментарях!😉", - написав Кот.

Шанувальники написали, що з нетерпінням чекають нового випуску.

"Дивитимусь сьогодні ❤️❤️😍", "Будемо дивитися 👏🔥", " Це неперевершені емоції!!!❤️", " Дуже чекаю🔥🔥😍😍❤️❤️", " Потрібно обов'язково подивитися сьогодні😍", "Така буря емоцій, боюся уявити, що буде в ефірі 🤔👍", " Судячи з емоцій у каруселі, буде щось неймовірне!))", " Чесно кажучи, дуже цікаво дивитися на позитивних людей. Залишайся собою)))🔥", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що переможець "Танців з зірками" Женя Кот зухвало висловився про новий сезон: "Багато речей, з якими не згоден".

Нагадаємо, що суддя "Україна має талант" Євген Кот відповів, чи дійсно скоро стане батьком: фото щасливого подружжя.

A ще Politeka повідомляла, що суддя "Україна має талант" Кот з дружиною змінилися до невпізнання: "До чого цей палець у роті?".