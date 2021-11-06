Четверта дружина Віктора Павліка Катерина Реп’яхова, яка чотири місяці тому народила співаку сина Михайла, поділилася з шанувальниками улюбленою світлиною з хлопчиком.

Як пише Politeka.net, 27-річна Катерина Реп’яхова, яка трохи більше року тому вийшла заміж за свого 55-річного кумира Віктора Павліка, 15 червня 2021 року народила співаку сина Михайла.

Для Реп’яхової це перша дитина, а от в Павліка вже є син Олександр та дочка Христина від минулих шлюбів.

У своєму Instagram Реп’яхова часто ділиться із шанувальниками фотографіями із маленьким сином. Цього разу Катя показала чорно-біле фото з Михайлом, яке назвала своїм улюбленим.

"Моя улюблена фотографія з сином ❤️", - написала дружина Павліка.

Шанувальники оцінили публікацію Каті та написали коментарі.

"Дуже гарний хлопчик😍", "Такі красиві 😍", "Мишко краса, тут він дуже на тебе схожий!!!❤️🔥", " Да, гарна❤️", " Дуже красивий хлопчик 😍😍😍 Фотка супер 😍😍😍", "Скільки любові і щастя в цьому фото! Ви неймовірні 😍🤗", "Кулачки стиснув, смыэться))", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що молода дружина Павлика розповіла про подарунок для сина, який вона не змогла вручити: "Найсумніше, що...".

Нагадаємо, що Реп'яхова розповіла про доленосну зустріч з ще одруженим Віктором Павліком: "Ось цей день і ці стіни".

A ще Politeka повідомляла, що Віктора Павлика з молодою дружиною відчитали через те, як вони доглядають за дитиною: "Пожалійте малюка".