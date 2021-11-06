Зірка турецького серіалу "Величне століття. Роксолана" Мер’єм Узерлі влаштувала фотосесію у білій сукні з глибоким декольте, здивувавши шанувальників.
Як пише Politeka.net, 38-річна акторка Мер’єм Узерлі, яка народилася в німецькому місті Кассель, стала широко відомою після ролі Роксолани в турецькому серіалі "Величне століття. Роксолана", який транслювали у багатьох країнах світу.
В Instagram, де за Узерлі слідкує майже сім мільйонів людей, зірка часто ділиться світлинами із фотосесій. Цього разу вона опублікувала серію фото, на яких позувала у красивій білій сукні із глибоким декольте, акторка показово курила на камеру.
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За 20 хвилин фото Мер’єм оцінили майже 36 тисяч людей. Шанувальники написали багато коментарів, були й такі кому не сподобалися фото з сигаретою.
"Красотка❤️❤️❤️❤️😍😍😍", " Любов моя 😍", "Настрій сьогодні", "Красива дівчина ❤️", " Ваааууу🔥", " 😍 Обожнюю вас. Чудова ❤️", " Королева😍", " Білий твій колір, ммм", " Це нездорово, не пий моє кохання 😂", "Та сигарета – це огидно, мені спало на думку, що ти пахнеш як попільничка", " Мер’єм курити погано! так сказала мама!!! 😭😭😭😭😖😖😖😖 не будь поганою!!", - написали в мережі.
Рaніше Politeka писала, що Узерлі з "Величного століття" на шпильці прогулялася вулицями Лондона: "Хюррем, вогонь".
Нагадаємо, що Узерлі з "Величного століття" похизувалася в міні-спідниці на вулицях Лондона: "Яка дівчинка".
A ще Politeka повідомляла, що Узерлі з "Величного століття" вразила фігурою в костюмі з вирізами на животі і стегнах: "Шикарна".