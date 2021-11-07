Учасник першого сезону реаліті-шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Андрій Рибак здивував першими кадрами з фотосесії зі своєю дівчиною, з якою повеселився у ванній.

Чоловік після шоу довгий час уникав питань з приводу своїх відносин. Адже спочатку він залишив дівчину, щоб бути на проекті, а потім повернутися до неї знову. Потім Ксенія Мішина вигнала його, проте він навіть після визнання вирішив повернутися до обраниці.

Пара як і раніше разом і через час після зйомок вже нічого не приховує і часто влаштовує разом різні фотосесії. Більш того, Рибалка дружить з переможцем «Холостячки» Олександром Еллертом.

Цього разу чоловік убив кадрами зі зйомки у ванній з коханою: "приймати ванну разом, це не тільки романтично, але й економно!😃 Ми поєднуємо!😊».

Користувачі відповіли:

"На 1 фотці відчуття пологів 😂; ви дуже красива пара😍Ви створені один для одного👏; Думала на подушці лежити; заради економії в білизні, щоб разом і вона випралася?; Ідеальні 😍; захоплення вашою парою!!🔥 🔥 ; Заодно і сполоснеться😂; вау, шалені кадри».

Раніше РИБАК розповів про невдале побачення. У студентські роки він запросив дівчину в кіно, але та не прийшла на побачення. Андрій написав, що тоді йому було дуже прикро.

"У підсумку я сам пішов у кіно і під час сеансу отримав повідомлення "я передумала"! І ось з тих пір мене мучить лише одне питання! Він не дає мені спокою і я часто корю себе за це! Зачем️ навіщо було брати два квитки відразу?! Цілих 50 гривень міг заощадити! 😆 Ну а якщо серйозно, то було прикро! Навіть фільм толком не запам'ятав! 🤷 🏻 ♂ ️ ",- зізнався Андрій.

Раніше Politeka писала, що волохатого Андрія Рибака з " Холостячки "переплутали з Олегом Винником:"ефектно виглядаєш".

Нагадаємо, що Андрій Рибак з " Холостячки "позбувся своєї машини прямо в центрі Києва:" заскочив перекусити...".

A ще Politeka повідомляла, що друг Еллерта Рибак розсекретив соромне фото і яким він був до "Холостячки": "ламаємо ліжка ефектно".