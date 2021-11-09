Відома українська співачка та переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос зайшла в один із магазинів в Нью-Йорку та пожалілася на високі ціни.

Як пише Politeka.net, 34-річна Санта Дімопулос, яка прославилася після участі у відомому жіночому колективі "Віа Гра", зараз перебуває в Нью-Йорку зі своїм другим чоловіком, бізнесменом Ігорем Кучеренком. Як відомо, подружжя прилетіло в США, бо чоловік Дімопулос мав брати участь в марафоні. Пізніше у своєму Instagram співачка розповіла, що Кучеренко пропустив марафон через хворобу.

Попри це Санта у своїх сторіс показала шанувальникам, чим вони займаються в США. Так, співачка зайшла в один із магазинів та показала ціни на ненові речі.

"Я знову зайшла в комісійний. Ціни тут, звичайно, просто космос. Наприклад, Gucci куртка, вона вже не нова, 4000$. Джинси, також не нові, 745$... Загалом так…", - сказала Санта.

Попри високі ціни, у магазині багато людей.

"Магазин забитий людьми, попри високі ціни. І це не ті люди, які можуть собі дозволити речі з нових колекцій.

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