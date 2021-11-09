Популярна українська співачка Мішель Андраде, яка стала ведучою нового сезону тревел-шоу "Орел і Решка. Земляни", дала відверте інтерв’ю журналістам програми "ЖВЛ".

Як пише Politeka.net, 24-річна українська співачка Мішель Андраде, яка народилася в болівійському місті Кочабамба в українсько-болівійській родині, у 2010 році переїхала в Україну, де через три роки засвітилася на шоу Х-Фактор. Талановиту юну вокалістку помітив продюсер Потап і почав розвивати сольну кар’єру Мішель.

Зараз Андраде не тільки популярна співачка, а й акторка та телеведуча – вона разом із блогером Кирилом Макашовим стала ведучою нового сезону тревел-шоу "Орел і Решка. Земляни". Зауважимо, що на зйомках Мішель встигла двічі травмуватися. Спершу в Естонії дівчина вирішила покататися на електросамокаті та впала. Мішель зламала руку, тому декілька випусків співачка вела з гіпсом. Вдруге Мішель впала та травмувала руку та ногу під час прогулянки в горах в Словенії.

В інтерв’ю програмі "ЖВЛ" Мішель зізналася, як батьки реагують на відверті танці та вбрання у її кліпах та на виступах. Як виявилося, мама українка всіляко підтримує доньку, а батько болівієць лише піджартовує.

"Я бачу, що він жартує над цим. Наприклад, "Ммм, а я бачу ця футболочка тобі трохи замала була". Через те, що батьки чогось не хочуть, я не збираюся закриватися через це. Я хочу максимально проявляти себе, тому що це моє життя, моя молодість", - сказала Андраде.

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