Чоловік-мільйонер ведучої "Танців з зірками" Іванни Онуфрійчук, який живе не в Україні, неочікувано з’явився на знімальному майданчику проєкту із величезним букетом троянд.
Як пише Politeka.net, 35-річна Іванна Онуфрійчук, яка стала новою ведучою шоу "Танці з зірками" замість Тіни Кароль, замужем за бізнесменом з Казахстану на ім’я Алмаз. Зараз чоловік живе та працює в Швейцарії, однак це не завадило йому прилетіти в Україну та прийти на шоу.
Відео, де Алмаз дарує Онуфрійчук величезний букет троянд, нова ведуча опублікувала у своєму Instagram.
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"Сімейний вечір на "Танці з зірками" ✨Він особливий для мене, бо сьогодні вперше на ефір прийшов мій коханий❤️
Для мене підтримка рідних і коханого наздвичайно важлива. Це люди, з якими я завжди раджуся, ділюся усіма моментами та яких ціную більш за все😍
Щаслива, що сьогодні вони в залі і я відчуваю їхнє тепло✨", - написала Іванка.
Шанувальники поставили майже 35 тисяч лайків на написали багато коментарів.
"Які ж ви гарні😍😍😍", " Ви така чарівна😍🔥", " Яке ж гарне у вас кохання ♥️ приємно дивитися на таку пару 🥰", " Ви прямо засяяли як Алмаз зайшов 😍😍😍", " Не можу вами натішитися 😍ви прекрасні ❤️❤️❤️❤️❤️", " Яке у вас з Алмазом гарне справжнє кохання, це неозброєним поглядом видно! Більше дій і менше слів 😍❤️ ваші стосунки тільки тішать око! 🙌", - написали в мережі.
Рaніше Politeka писала, що Онуфрійчук з "Танців з зірками" показала яскравий стиль на похмуру осінь: "Казково".
Нагадаємо, що Онуфрійчук з "Танців з зірками" показала свого улюбленця, з яким повертається в Україну: "Цього разу...".
A ще Politeka повідомляла, що Онуфрійчук у сукні з вирізом показала себе з вигідних ракурсів: "Гарна кішечка".