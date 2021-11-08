Зірка телеканалу "1+1", відома ведуча Лідія Таран розповіла шанувальникам, як потрапилася у ДТП через недбалість інших водіїв на дорозі та дивом залишилася жива.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram ведуча програми "ТСН" Лідія Таран розповіла шанувальникам, як потрапила у ДТП, коли їхала в таксі додому. За словами ведучої, вона спокійна сіла на заднє сидіння машини та подзвонила дочці повідомити, що скоро буде вдома, а вже через декілька секунд відчула, як вдарилася лобом об переднє сидіння та викотилася із машини.

"Подзвонила малій, що за 10 хвилин буду вдома... і опа через 5 секунд після удару лобом об переднє викочувалася із машини у вогні", - розповіла Лідія.

Так, Таран написала, що задні двері дивом не заблокувало і їй вдалося врятуватися. Зірка "1+1" застерегла шанувальників не сідати біля водія у таксі, бо в разі ДТП передні двері, швидше за все, заблокуються. Таран також подякувала водієві таксі, який встиг вчасно зреагувати.

"Мій драйвер молодець, бо встиг загальмувати і поміняти ряд. Інакше мене вже не було б…", - написала Лідія.

За словами ведучої, все сталося тому, що учасники ДТП, у яких вони врізалися, не поставили трикутник попередження.

Також Таран показала кадри з місця аварії.

"А тут я в шоці розповідаю іноземним туристам, які прогулювалися набережною, що сталося і не можу усвідомити, що жива", - написала Таран.

Також зірка розповіла, що машину їм вдалося загасити, але найближчим часом вона не буде користуватися таксі. Так, Таран відбулася лише саднами на ліктях, побитим коліном та роздертими в асфальт руками.

Рaніше Politeka писала, що зірка "1+1" Таран оприлюднила кадри з місця масштабної трагедії: "Місто майбутнього, якого більше немає".

Нагадаємо, що зірка 1+1 Лідія Таран вирушила в найнебезпечніше місце України: "Така біда...".

A ще Politeka повідомляла, що у машину зірки "1+1" Таран врізалася вантажівка, подробиці аварії: "10 років не було...".