Зірка телеканалу "1+1", українська телеведуча Лідія Таран вирушила на екскурсію в місце, де сталася одна з наймасштабніших техногенних катастроф.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram телеведуча поділилася кадрами, зробленими в Прип'яті і розповіла про свій досвід.

"Тут час перевели не на годину, а на 35 років назад. І зупинили. Але коням Пржевальського та іншій живності все одно, котра година…

Зона відчудження тепер зона притягнення", - зазначила Таран.

За її словами, до Чорнобиля приїжджають сотні іноземців, які перевіряють місце з дозиметрами. Наразі це місце вже придатне для візитів. Таран задумалася про те, скільки життів та доль зруйнувала ця війна.

Свою розповідь телеведуча супроводила кадрами міста-примари.

"А це вже місто майбутнього, якого більше немає - Прип'ять", - додала зірка.

Телеведуча також розповіла, що дитячі атракціони у Прип'яті, які можна побачити на багатьох фотографіях, ніколи не працювали. Парк розваг мали відкрити на першотравневі свята, але сталася аварія.

«Парк розваг мали відкрити 1 травня 1986 року, але вибух стався на 4 дні раніше», - пояснила зірка.

Зазначимо, що після виходу на екрани серіалу про Чорнобильську катастрофу кількість туристів, які бажають відвідати це місце, різко зросла. Серіал привернув увагу до цієї катастрофи, а також до наслідків, що відчуваються досі.

Нагадаємо, що Лідія Таран з донькою вразила видом на прогулянці в лісі:"Осіння казка".

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