Телеведуча Лідія Таран, зірка телеканалу 1 + 1, яка нещодавно повернулася з Греції, де відпочивала з дочкою-підлітком, показала, куди вирушила цього разу.

Як пише Politeka.net, Лідія Таран є популярною вітчизняною телеведучою. Зірка нещодавно їздила з дочкою Василиною на відпочинок до Греції. Тепер Лідія вирішила подивитися найнебезпечніше місце України-Чорнобиль. Фото Таран опублікувала в Instagram.

"Тут час перевели не годину, а на 35 років тому. І зупинили. Але коням Пржевальського та іншої живності все одно, який час…

Зона відчуження тепер зона тяжіння. Сотні іноземців з дозиметрами, які пищать у багатьох місцях, але це вже більше фан, ніж загроза. Зона тепер придатна для коротких візитів.

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Тут думаєш, скільки доль зруйнувала ця війна з невидимим ворогом.

Чи можна робити веселі Селфі на тлі саркофага? А ці залишені дитячі ліжечка?

….

Щоб відчути своє життя інакше-треба потрапити туди, де просто крізь бетон наполегливо і швидко проростають дерева...", - написала Лідія.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Завжди думаю про таку "екскурсії" з дітьми, але чомусь все ніяк, думаю треба!!!!!", "Дитячий куточок", " варто подивитися?", "Там була така трагедія. Така біда", "Житіє існує скрізь, де є любов", "цілий світ знає, що таке Чорнобиль".

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