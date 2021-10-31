Телеведуча Лідія Таран, зірка телеканалу 1 + 1, яка нещодавно повернулася з Греції, де відпочивала з дочкою-підлітком, показала, куди вирушила цього разу.
Як пише Politeka.net, Лідія Таран є популярною вітчизняною телеведучою. Зірка нещодавно їздила з дочкою Василиною на відпочинок до Греції. Тепер Лідія вирішила подивитися найнебезпечніше місце України-Чорнобиль. Фото Таран опублікувала в Instagram.
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