Лидия Таран, звезда 1+1, отправилась с дочерью на прогулку в лес и показала в сети яркие фотографии.

Как передает Politeka.net, ведущая ТСН со своей 14-летней дочерью Василиной только недавно вернулась из солнечной Греции.

В погожий октябрьский день мать с дочкой решили не сидеть дома и устроили прогулку в окрестностях Киева.

Они прогулялись в сосновом лесу и запечатлели осеннюю сказку на камеру.

Для прогулки Лидия выбрала трикотажную кофту и брюки черного цвета, а ее дочь была одета в модные широкие джинсы и клетчатое пальто оверсайз.

«Так бывает осенью🌞🍁🍂🐿🦔 # вечереет # лес # прогулка # осення сказка», - подписала телеведущая.

Пользователи сети не сотавили без комплиментов известную телеведущую новостей.

"Такая хорошенькая, я влюбился",

"Красотки",

"Лида - ты прекрасна", - пишут в сети.

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