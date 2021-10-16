Лидия Таран, звезда 1+1, отправилась с дочерью на прогулку в лес и показала в сети яркие фотографии.
Как передает Politeka.net, ведущая ТСН со своей 14-летней дочерью Василиной только недавно вернулась из солнечной Греции.
В погожий октябрьский день мать с дочкой решили не сидеть дома и устроили прогулку в окрестностях Киева.
Они прогулялись в сосновом лесу и запечатлели осеннюю сказку на камеру.
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Для прогулки Лидия выбрала трикотажную кофту и брюки черного цвета, а ее дочь была одета в модные широкие джинсы и клетчатое пальто оверсайз.
«Так бывает осенью🌞🍁🍂🐿🦔 # вечереет # лес # прогулка # осення сказка», - подписала телеведущая.
Пользователи сети не сотавили без комплиментов известную телеведущую новостей.
"Такая хорошенькая, я влюбился",
"Красотки",
"Лида - ты прекрасна", - пишут в сети.
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