Телеведущая Лидия Таран, звезда 1+1, показала, как отдыхает в Греции с 14-летней дочерью, которая на днях отпраздновала день рождения.

Как пишет Politeka.net, Лидия Таран стала популярной отечественной ведущей. Звезда успела поработать на разных телеканалах, где занималась новостными программами и не только. На текущий момент Лидия работает на 1+1, а также ведет активно страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Лидия позировала в мини-бикини. Рядом стояла 14-летняя дочь Василина в более скромном купальнике. Мама и дочь в руках держали ласты и улыбались, позируя на фото. Известно, что семья отправилась отдыхать в Грецию, а на днях Василине исполнилось 14 лет.

"В любой непонятной ситуации пакуй (клей - зачеркнуто) ласты - дуй к морю! витамин Н + С лучшее, что может случиться.

ПС. Да, мы не! втягиваем животы на этой фотке. А как говорит Вася- мы здесь чилим и на релаксе", - написала Лидия.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Хорошего вам отдыха!", "Витамины М + С пошли вам на пользу красавицы", "Приятного отдыха", "Классные девчонки? А главное счастливые!".

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