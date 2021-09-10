Украинская телеведущая Лидия Таран, звезда 1+1, показала себя и рассказала о своем изъяне
Как пишет Politeka.net, Лидия Таран является популярной ведущем на украинском ТВ. Красотка работала на разных каналах, занимаясь новостными программами и не только. Сейчас звезда работает на 1+1, а также ведет активно страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
"А спросите меня что-то интересное, или что вам обо мне интересно?", - написала Лидия.
"Лидия, здравствуйте. Откуда шрам между бровями? Если что - вы красотка, супер просто", - задал вопрос фанат.
Беда у Пугачевой, звезду забрали с похорон близкого друга в плачевном состоянии: "Галкин взял за руку и..."
Похороны легендарного Жан-Поля Бельмондо обернулись скандалом: "Полное отсутствие ума и совести"
Ольга Сумская с гордостью показала Борисюка в ванной на всю страну: "Не к чему придраться"
Макс Чмерковский неожиданно вернулся домой в Америку: "Правильно сделал"
Внучка Ротару показала, как выглядит их особняк за миллион долларов изнутри: колонны и темная мебель
"Думала, его не видно. В детстве каталась на коньках, и соседский мальчик неудачно сделал ласточку, было темно. Дальше плохо помню, но коньки мама выбросила в окно", - рассказала историю со своего детства Лидия Таран.
Красотка также добавила фотографию, показывая свое лицо на крупном плане.
Напомним, звезда 1+1 Лидия Таран приехала максимально близко к Луганску и подняла флаг Украины
А еще Politeka писала, что звезда "1+1" Падалко поразила внешним видом на съемках прямо посреди города
Также Politeka сообщала, что звезда 1+1 Лидия Таран, одна воспитывающая дочку, призналась в сокровенном