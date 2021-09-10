Украинская телеведущая Лидия Таран, звезда 1+1, показала себя и рассказала о своем изъяне

Как пишет Politeka.net, Лидия Таран является популярной ведущем на украинском ТВ. Красотка работала на разных каналах, занимаясь новостными программами и не только. Сейчас звезда работает на 1+1, а также ведет активно страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

"А спросите меня что-то интересное, или что вам обо мне интересно?", - написала Лидия.

"Лидия, здравствуйте. Откуда шрам между бровями? Если что - вы красотка, супер просто", - задал вопрос фанат.

"Думала, его не видно. В детстве каталась на коньках, и соседский мальчик неудачно сделал ласточку, было темно. Дальше плохо помню, но коньки мама выбросила в окно", - рассказала историю со своего детства Лидия Таран.

Красотка также добавила фотографию, показывая свое лицо на крупном плане.

Напомним, звезда 1+1 Лидия Таран приехала максимально близко к Луганску и подняла флаг Украины

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