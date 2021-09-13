Украинская ведущая Лидия Таран показала свой конфуз в студии
Известная ведущая "1+1" тщательно ухаживает за внешностью, ведь во многом от этого зависит ее профессия, пишет Politeka.net.
В своем Инстаграм Таран однажды рассказала, что каждое утро она начинает с тренировки. Она старается делать зарядку и растяжку. Также звезда принимает тонизирующий душ.
По словам телеведущей, нужно всегда просыпаться с хорошим настроением, тогда морщины будут возникать только от счастья, и смотрятся они иначе.
Лидия поддерживает свою красоту и молодость благодаря увлажняющим крем-гелям для лица, также она делает патчи на зоны глаз, наносит крем вокруг глаз, использует лосьоны, маски и бальзамы для губ.
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В результате в свои 43 года звезда выглядит чудесно, однако никогда не упускает возможность поиронизировать над собой.
Так, Лидия опубликовала в своем сторис Инстаграм кадры, где она надувает живот, и в результате расстегивается пуговица на голубом жакете. После этого звезда громко рассмеялась.
"Кажется, кому-то нужно бросать есть... Или смеяться?", - подписала кадры телеведущая.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
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