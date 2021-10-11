Лидия Таран, звезда 1+1, показала, как отдыхает с дочерью в Греции, а также рассказала, на какой досуг своей малышки потратила огромную сумму денег.

Как пишет Politeka.net, Лидия Таран является популярной отечественной телеведущей. Звезда успела поработать на разных каналах, а сейчас занята проектами на 1+1. На днях у дочери Лидии - Василины, было день рождения. Подросток отпраздновала 14-летие. А уже 10 октября семья отправилась на отдых в Грецию.

На новых кадрах в Инстаграм Лидия показала свою дочь, которая собиралась нырять в воду. Как оказалось, девочка умеет очень хорошо нырять. Таран решила рассказать, почему так получилось.

"Всегда ныряет первой. И гребет подальше. На этом месте радуюсь и понимаю, что деньги в размере однокомнатной квартиры уплаченные тренерам за уроки в разных бассейнах были вложены не зря", - написала Лидия под фото.

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