Украинская телеведущая Лидия Таран, звезда 1+1 во время отдыха с дочкой оказалась на острове, где произошло землетрясения, подробностями она поделилась на своей странице в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Лидия Таран является успешной отечественной телеведущей. Звезда поработала на многих канал, а в последнее время создает контент для телеканала 1+1. Сейчас Лидия вместе с дочерью-подростком Василиной, которая 5 октября отпраздновала 14-летие, отправились отдохнуть на греческом острове Крит.

На острове 12 октября произошло землетрямение магнитудой 6,3.

В результате землетрясения почти полностью обвалилась церковь Св. Николая в Ксерокампосе. Многие другие здания также получили повреждения, хотя и менее серьезные. Больше всего пострадал район вблизи города Сития в юго-восточной части острова.

При этом Лидия Таран отметила, что там, где отдыхала она с дочкой, землетрясение не ощущалось.

«Чувствую себя теперь обделенной… Свидетели пишут, как они выбегали из отелей, у них трусило кровати, а мы гуляли и купались и ничего не чувствовали», - отметила телеведущая.

Также Таран не упустила повода пошутить относительно "беременности", о кторой стали писать СМИ после ее фото с курорта.

Телезвезда также показала новое фото с курорта.

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