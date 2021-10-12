Украинская телеведущая Лидия Таран, звезда 1+1, похвасталась балконом в номере отеля в Греции и рассказала о беременности, которая стала причиной "бегства" из Украины.
Как пишет Politeka.net, Лидия Таран является успешной отечественной телеведущей. Звезда поработала на многих канал, а в последнее время создает контент для телеканала 1+1. Сейчас Лидия вместе с дочерью-подростком Василиной, которая 5 октября отпраздновала 14-летие, отправились на отдых в солнечную Грецию. Таран активно ведет Инстаграм и там показывает, как проводит с дочерью время на курорте.
На новых кадрах Таран решила показать балкон отеля, где остановилась.
"Нормальное утро, это наш лакшери-балкон, си вью, между прочим", - написала Лидия.
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Также Лидия отметила, что ей начали поступать поздравления:
"Люди массово поздравляли меня с... беременностью".
Звезда также добавила скрин статьи в одном из украинских изданий. Там был следующий заголовок:
"Беременная Лидия Таран честно показала округлившийся живот: пришлось выехать из страны, чтобы сбежать от папарацци".
На фото Лидия была в купальнике, а рядом стояла дочь Василина.
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