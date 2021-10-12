Украинская телеведущая Лидия Таран, звезда 1+1, похвасталась балконом в номере отеля в Греции и рассказала о беременности, которая стала причиной "бегства" из Украины.

Как пишет Politeka.net, Лидия Таран является успешной отечественной телеведущей. Звезда поработала на многих канал, а в последнее время создает контент для телеканала 1+1. Сейчас Лидия вместе с дочерью-подростком Василиной, которая 5 октября отпраздновала 14-летие, отправились на отдых в солнечную Грецию. Таран активно ведет Инстаграм и там показывает, как проводит с дочерью время на курорте.

На новых кадрах Таран решила показать балкон отеля, где остановилась.

"Нормальное утро, это наш лакшери-балкон, си вью, между прочим", - написала Лидия.

Также Лидия отметила, что ей начали поступать поздравления:

"Люди массово поздравляли меня с... беременностью".

Звезда также добавила скрин статьи в одном из украинских изданий. Там был следующий заголовок:

"Беременная Лидия Таран честно показала округлившийся живот: пришлось выехать из страны, чтобы сбежать от папарацци".

На фото Лидия была в купальнике, а рядом стояла дочь Василина.

Напомним, красотка из "1+1" Лидия Таран впечатлила количеством денег, которые потратила на увлечение дочери

Также Politeka сообщала, что красотка из 1+1 Лидия Таран показала изьян на лице и откровенно призналась, откуда он взялся

А еще Politeka писала, что красотка из 1+1 Лидия Таран приехала как можно ближе к Луганску и подняла символ Украины



