Телеведущая Лидия Таран, звезда 1+1, которая отправилась с дочерью Василиной в солнечную Грецию, показала себя и рассказала, что случилось на отдыхе.

Как пишет Politeka.net, дочь Лиди Таран Василина отпраздновала день рождения 5 октября. А уже 10 октября мама и дочь отправились покорять Грецию. Отдых у Лидии и Василины получился довольно насыщенным. Сразу появились слухи, что Таран сбежала из Украины, так как беременна, а несколько дней назад телеведущая оказалась в эпицентре землетрясения.

Но вот отдых подошел к концу и Лидия у себя в Инстаграм рассказала об еще одном событии. Как оказалось, Таран с дочерью сгорели под жарким греческим солнцем. Но на фото Лидия и Василина улыбались, позируя на фоне множества чемоданов.

"Ну, мы сгорели, конечно, обветрились, и везем тепло домой - поздравлять наших защитников и защитниц с праздником", - написала Лидия над фотографией.

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