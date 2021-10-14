Телеведущая Лидия Таран, звезда 1+1, которая отправилась с дочерью Василиной в солнечную Грецию, показала себя и рассказала, что случилось на отдыхе.
Как пишет Politeka.net, дочь Лиди Таран Василина отпраздновала день рождения 5 октября. А уже 10 октября мама и дочь отправились покорять Грецию. Отдых у Лидии и Василины получился довольно насыщенным. Сразу появились слухи, что Таран сбежала из Украины, так как беременна, а несколько дней назад телеведущая оказалась в эпицентре землетрясения.
Но вот отдых подошел к концу и Лидия у себя в Инстаграм рассказала об еще одном событии. Как оказалось, Таран с дочерью сгорели под жарким греческим солнцем. Но на фото Лидия и Василина улыбались, позируя на фоне множества чемоданов.
"Ну, мы сгорели, конечно, обветрились, и везем тепло домой - поздравлять наших защитников и защитниц с праздником", - написала Лидия над фотографией.
Дочь Ани Лорак и Мурата озадачила аномальными изменениями во внешности: "Бедная мартыха, ни папки, ни мамки"
Оборвалась жизнь прославленной певицы из Украины, которую называли эталоном: "Она была божеством"
Кошевой всерьез задумался об уходе из "Квартал 95", уже знает куда: "Хочу сниматься в…"
Войтенко из «Танців з зірками» после скандала с женой засветился со звездой «Сватов»: «Слишком свободолюбивы»
Судьи "Мастер Шеф" Мартыновская и Ярославский объявили о событии, которое все ждали: "Наконец"
Напомним, звезда "1+1" Таран с дочерью-подростком оказались в эпицентре землетрясения, фото и подробности
А еще Politeka писала, что красотку из 1+1 Лидию Таран после нового снимка в купальнике начали поздравлять с беременностью
Также Politeka сообщала, что телеведущая из "1+1" Лидия Таран впечатлила количеством денег, потраченными на увлечение дочери-подростка