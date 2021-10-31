Телеведущая Лидия Таран, звезда телеканала 1+1, которая недавно вернулась из Греции, где отдыхала с дочерью-подростком, показала, куда отправилась в этот раз.

Как пишет Politeka.net, Лидия Таран является популярной отечественной телеведущей. Звезда недавно ездила с дочерью Василиной на отдых в Грецию. Теперь Лидия решила посмотреть самое опасное место Украины - Чернобыль. Фото Таран опубликовала в Инстаграм.

"Здесь время перевели не час, а на 35 лет назад. И остановили. Но лошадям Пржевальского и другой живности все равно, какое время…

Зона отчуждения теперь зона притяжения. Сотни иностранцев с дозиметрами, которые пищат во многих местах, но это уже больше фан, чем угроза. Зона теперь пригодна для коротких визитов.

Тысячи спасателей, оставивших здесь жизнь и здоровье. Села-пустоши и город-призрак Припять

Здесь думаешь, сколько судеб разрушила эта война с невидимым врагом.

Можно ли делать веселые селфи на фоне саркофага? А эти оставленные детские кроватки?

….

Чтобы почувствовать свою жизнь иначе – надо попасть туда, где просто сквозь бетон настойчиво и быстро прорастают деревья…", - написала Лидия.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Всегда думаю о такой "экскурсии" с детьми, но почему-то всё никак,думаю надо!!!!!", "Детский уголок", "Стоит посмотреть?", "Там была такая трагедия. Таккая беда", "Житие существует везде, где есть любовь", "Целый мир знает, что такое Чернобыль".

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