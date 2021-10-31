Телеведущая Лидия Таран, звезда телеканала 1+1, которая недавно вернулась из Греции, где отдыхала с дочерью-подростком, показала, куда отправилась в этот раз.
Как пишет Politeka.net, Лидия Таран является популярной отечественной телеведущей. Звезда недавно ездила с дочерью Василиной на отдых в Грецию. Теперь Лидия решила посмотреть самое опасное место Украины - Чернобыль. Фото Таран опубликовала в Инстаграм.
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