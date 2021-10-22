Звезда телеканала «1+1», телеведущая новостных выпусков Лидия Таран рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ее автомобилем на парковке.
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм 44-летняя телеведущая опубликовала фото своего авто и пожаловалась своим поклонникам на неприятность, которая с ней приключилась.
«Просто двери грузовика незаметно въехали в капот», - отметила Таран, опубликовав фото.
В следующей сторис телеведущая показала машину и свое расстроенное лицо.
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«10 лет не было ДТП и вот…в запаркованную машину, дверями грузовика, потому что ветер сильный…какой-то сюрреализм», - подписала фото звезда.
Впрочем, ситуация разрешилась быстро и Таран даже успела на работу.
«Но на эфир успела, и патрульные приехали быстро. Так что спасибо, Боже, что взял такой «аварией»…могло бы быть что-то более сложное. Теперь мое хорошее предчувствие только усилилось», - подписала фото телеведущая.
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