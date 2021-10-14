Телеведуча Лідія Таран, зірка 1+1, яка вирушила з дочкою Василиною в сонячну Грецію, показала себе і розповіла, що сталося на відпочинку.

Як пише Politeka.net, дочка Ліді Таран Василина відсвяткувала день народження 5 жовтня. А вже 10 жовтня мама і дочка вирушили підкорювати Грецію. Відпочинок у Лідії та Василини вийшов досить насиченим. Відразу з'явилися чутки, що Таран втекла з України, так як вагітна, а кілька днів тому телеведуча опинилася в епіцентрі землетрусу.

Але от відпочинок підійшов до кінця і Лідія у себе в Instagram розповіла про ще одну подію. Як виявилося, Таран з дочкою згоріли під жарким грецьким сонцем. Але на фото Лідія і Василина посміхалися, позуючи на тлі безлічі валіз.

"Ну, ми згоріли, звичайно, обвітрилися, і веземо тепло додому - вітати наших захисників і захисниць зі святом", - написала Лідія над фотографією.

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