Лідія Таран, зірка 1+1, вирушила з дочкою на прогулянку в ліс і показала в мережі яскраві фотографії.

Як передає Politeka.net, ведуча ТСН зі своєю 14-річною донькою Василиною лише нещодавно повернулася з сонячної Греції.

У погожий жовтневий день мати з донькою вирішили не сидіти вдома і влаштували прогулянку в околицях Києва.

Вони прогулялися в сосновому лісі і відобразили осінню казку на камеру.

Для прогулянки Лідія вибрала трикотажну кофту і штани чорного кольору, а її дочка була одягнена в модні широкі джинси і картате пальто оверсайз.

"Так буває восени🌞 🍁 🍂 🐿 🦔 # вечоріє # ліс # прогулянка # осіння казка", - підписала телеведуча.

Користувачі мережі не сотавили без компліментів відому телеведучу новин.

"Така гарненька, я закохався",

"Красуня",

"Ліда - ти прекрасна", - пишуть в мережі.

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