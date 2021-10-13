Українська телеведуча Лідія Таран, зірка 1+1 під час відпочинку з донькою опинилася на острові, де стався землетрус, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Як пише Politeka.net, Лідія Таран є успішною вітчизняною телеведучою. Зірка попрацювала на багатьох канал, а останнім часом створює контент для телеканалу 1+1. Зараз Лідія разом з дочкою-підлітком Василиною, яка 5 жовтня відсвяткувала 14-річчя, вирушили відпочити на грецькому острові Крит.

На острові 12 жовтня стався землетрус магнітудою 6,3.

В результаті землетрусу майже повністю обвалилася Церква Св.Миколая в Ксерокамп. Багато інших будівель також отримали пошкодження, хоча і менш серйозні. Найбільше постраждав район поблизу міста Сітія в південно-східній частині острова.

При цьому Лідія Таран зазначила, що там, де відпочивала вона з донькою, землетрус не відчувався.

"Відчуваю себе тепер обділеною... свідки пишуть, як вони вибігали з готелів, у них трусило ліжка, а ми гуляли і купалися і нічого не відчували», - зазначила телеведуча.

Також Таран не упустила приводу пожартувати щодо "вагітності", про хто стали писати ЗМІ після її фото з курорту.

Телезірка також показала нове фото з курорту.

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