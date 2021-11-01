Звезда телеканала «1+1», украинская телеведущая Лидия Таран отправилась на экскурсию в место, где произошла одна из самых крупных техногенных катастроф.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм телеведущая поделилась фотографиями, сделанными в Припяти, поделившись своими впечатлениями.

"Здесь время перевели не на час, а на 35 лет назад. И остановили. Но лошадям Пржевальского и другой живности все равно, какое время…Зона отчуждения теперь зона притяжения", - рассказала Таран.

По ее словам, в Чернобыль приезжают сотни иностранцев, которые проверяют место с дозиметрами. Сейчас это место уже пригодно для визитов. Таран задумалась о том, сколько жизней и судеб разрушила эта война.

Свой рассказ телеведущая сопроводила кадрами города-призрака.

«А это уже город будущего, которого больше нет - Припять», - добавила звезда.

Телеведущая также рассказала, что детские атракционы в Припяти, которые можно увидеть на многих фотографиях, никогда не работали. Парк развлечений должны были открыть на первомайские праздники, но произошла авария.

«Парк развлечений должны были открыть 1 мая 1986 года, но взрыв произошел на 4 дня раньше», - объяснила звезда.

Отметим, что после выхода на экраны сериала о Чернобыльской катастрофе количество туристов, желающих посетить это место, резко возросло. Сериал привлек внимание к этой катастрофе, а также к последствиям, которые ощущаются до сих пор.

Напомним, что Лидия Таран с дочкой поразила видом на прогулке в лесу: "Осенняя сказка".

Как сообщала Politeka, Лидия Таран отправилась в самое опасное место Украины: "Такая беда...".

Также Politeka писала, что в машину Таран врезался грузовик: «10 лет не было…».