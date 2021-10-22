Зірка телеканалу "1+1", телеведуча новинних випусків Лідія Таран розповіла про неприємний інцидент, який стався з її автомобілем на парковці.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram 44-річна телеведуча опублікувала фото свого авто і поскаржилася своїм шанувальникам на неприємність, яка з нею трапилася.

"Просто двері вантажівки непомітно в'їхали в капот", - зазначила Таран, опублікувавши фото.

У наступній сторіс телеведуча показала машину і своє засмучене обличчя.

"10 років не було ДТП і ось ... в запарковану машину, дверима вантажівки, тому що вітер сильний...якийсь сюрреалізм", - підписала фото зірка.

Втім, ситуація вирішилася швидко і Таран навіть встигла на роботу.

"Але на ефір встигла, і патрульні приїхали швидко. Так що спасибі, Боже, що взяв такою "аварією"... могло би бути щось значно складніше. Тепер мої добрі передчуття тільки посилилися", - підписала фото телеведуча.

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