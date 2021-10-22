Зірка телеканалу "1+1", телеведуча новинних випусків Лідія Таран розповіла про неприємний інцидент, який стався з її автомобілем на парковці.
Як повідомляє Politeka.net, в Instagram 44-річна телеведуча опублікувала фото свого авто і поскаржилася своїм шанувальникам на неприємність, яка з нею трапилася.
"Просто двері вантажівки непомітно в'їхали в капот", - зазначила Таран, опублікувавши фото.
У наступній сторіс телеведуча показала машину і своє засмучене обличчя.
Екс-хатня робітниця Пугачової розповіла невідомі подробиці про її дітей і шлюб з Галкіним: "Страшно спілкуватися"
Поліція перервала виступ Кухар, суддя "Танців з зірками" не стримала емоцій: "Вперше в моїй практиці..."
Трагедія на зйомках, знаменитий актор розстріляв людей: з'явилися кадри з місця
Екс-хатня робітниця Пугачової розповіла невідомі подробиці про її дітей і шлюб з Галкіним: "Страшно спілкуватися"
16-річний переможець "Співають всі" змусив Винника, Могилевську та інших схопитися зі своїх місць: "Боже, як можна"
"10 років не було ДТП і ось ... в запарковану машину, дверима вантажівки, тому що вітер сильний...якийсь сюрреалізм", - підписала фото зірка.
Втім, ситуація вирішилася швидко і Таран навіть встигла на роботу.
"Але на ефір встигла, і патрульні приїхали швидко. Так що спасибі, Боже, що взяв такою "аварією"... могло би бути щось значно складніше. Тепер мої добрі передчуття тільки посилилися", - підписала фото телеведуча.
Нагадаємо, що Лідія Таран з донькою опинилися в епіцентрі землетрусу: "вибігали з...".
Раніше Politeka писала, що Лідія Таран з донькою-красунею вразила видом на прогулянці лісом: "Осіння казка".
A ще Politeka повідомляла, що Лідія Таран наочно показала, яка біда трапилася з нею і дочкою: кадри.