Звезда телеканала "1+1", известная ведущая Лидия Таран рассказала поклонникам, как попала в ДТП из-за халатности других водителей на дороге и чудом осталась жива.

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram ведущая программы "ТСН" Лидия Таран рассказала поклонникам, как попала в ДТП, когда ехала в такси домой. По словам ведущей, она спокойна села на заднее сиденье машины и позвонила дочери сообщить, что скоро будет дома, а уже через несколько секунд почувствовала, как ударилась лбом о переднее сидение и выкатилась из машины.

"Позвонила малышке, что через 10 минут буду дома... и опа через 5 секунд после удара лбом о переднее выкатывалась из машины в огне", - рассказала Лидия.

Так, Таран написала, что заднюю дверь чудом не заблокировало и ей удалось спастись. Звезда "1 + 1" предостерегла поклонников не садиться возле водителя в такси, потому что в случае ДТП передние двери, скорее всего, заблокируются. Таран также поблагодарила водителя такси, который успел вовремя среагировать.

"Мой драйвер молодец, потому что успел затормозить и поменять ряд. Иначе меня уже не было бы...", - написала Лидия.

По словам ведущей, все произошло потому, что участники ДТП, в которых они врезались, не поставили треугольник предупреждения.

Также Таран показала кадры с места аварии.

"А тут я в шоке рассказываю иностранным туристам, которые прогуливались по набережной, что произошло и не могу осознать, что жива", - написала Таран.

Также звезда рассказала, что машину им удалось потушить, но в ближайшее время она не будет пользоваться такси. Так, Таран отделалась лишь ссадинами на локтях, разбитым коленом и разодранном в асфальт руками.

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