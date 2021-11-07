Зірка телеканалу "1+1", українська телеведуча Лідія Таран показала, як проводить свій вихідний день, зазначивши, що дуже задоволена тим, що відбувається.

Як передає Politeka.net, ведуча ТСН поділилася знімком на совій сторінці в Instagram.

Лідія Таран була відображена в осінньому лісі. Для прогулянки вона обрала просту зручну одеджу.

"Суботні Пригоди в лісі🍂 🍁 особливий спокій і фантастичні кольори... Зливатися з природою після двох мисок маминого борщу, дерунів - не знаю, бути краще», - написала вона.

Телезірка не залишилася без компліментів користувачів мережі.

"Ви прекрасна", "ви стали молодшими і красиві після смузі з гарбуза", «Ух, краса», «Шикарна жіночка», - відреагували на фото користувачі Мережі.

Зазначимо, батьки Лідії Таран-журналісти. Ймовірно цей факт вплинув на вибір її життєвого шляху.

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