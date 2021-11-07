Звезда телеканала «1+1», украинская телеведущая Лидия Таран показала, как проводит свой выходной день, отметив, что очень довольна происходящим.
Как передает Politeka.net, ведущая ТСН поделилась снимком на совей странице в Инстаграм.
Лидия Таран была запечатлена в осеннем лесу. Для прогулки она избрала простую удобную одеджу.
«Субботние похождения в лесу🍂🍁 Особое спокойствие и фантастические цвета... Сливаться с природой после двух мисок маминого борща, дерунов - не знаю, быть лучше», - написала она.
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Телезвезда не осталась без комплиментов пользователей Сети.
«Вы прекрасная», «Вы стали моложе и красивые после смузи из тыквы», «Ух, красота», «Шикарная женщина», - отреагировали на фото пользователи Сети.
Отметим, родители Лидии Таран – журналисты. Вероятно этот факт повлиял на выбор ее жизненного пути.
Напомним, звезда «1+1» Таран обнародовала кадры с места масштабной трагедии: "Город будущего, которого больше нет"
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