Звезда телеканала «1+1», украинская телеведущая Лидия Таран показала, как проводит свой выходной день, отметив, что очень довольна происходящим.

Как передает Politeka.net, ведущая ТСН поделилась снимком на совей странице в Инстаграм.

Лидия Таран была запечатлена в осеннем лесу. Для прогулки она избрала простую удобную одеджу.

«Субботние похождения в лесу🍂🍁 Особое спокойствие и фантастические цвета... Сливаться с природой после двух мисок маминого борща, дерунов - не знаю, быть лучше», - написала она.

Телезвезда не осталась без комплиментов пользователей Сети.

«Вы прекрасная», «Вы стали моложе и красивые после смузи из тыквы», «Ух, красота», «Шикарная женщина», - отреагировали на фото пользователи Сети.

Отметим, родители Лидии Таран – журналисты. Вероятно этот факт повлиял на выбор ее жизненного пути.

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