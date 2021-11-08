Учасниця 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк", у якому головним героєм був бізнесмен Михайло Заливако, поділилася із шанувальниками важливою подією у своєму житті.

Як пише Politeka.net, 25-річна красуня Джесіка, після провалу на шоу "Холостяк", де перемогла Анна Богдан, продовжила розвиватися у своїй професії.

Як відомо, дівчина має власну студію візажу, де робить макіяж та перманентний макіяж. У своєму Instagram, де за Джесікою стежать 128 тисяч людей, дівчина розповідала, що на певний період закинула візаж, бо виснажилася за три роки, однак зараз із новими силами повертається у професію.

До того ж дівчина зайнялася перманентним макіяжем та вирішила робити зачіски.

"На певний період залишила професію візажиста через те, що виснажилась за 3 роки. Перманент дав мені новий початок в б’юті сфері. Безмежно його люблю тому, що це довготривалий макіяж. Він дає змогу не тільки економити вам час, але й спокійно прокидатись зранку, не хвилюючись про брівки чи бліді губки.



Але.. Я сумую за творчістю, яку мені давав візаж. Прикрашати дівчину макіяжем це як ялинку на новий рік, бо вона буде сяяти як ніхто інший в той вечір.💫 Тому я рада повідомити вам, що вирішила знову взяти кісточки в руки і насолоджуватись улюбленою справою створення красивих образів для вас.

Ще одна гарна новина - я додала до свого арсеналу б’юті навичок створення зачісок 💇🏻‍♀️", - написала дівчина.

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