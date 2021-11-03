Головний герой одного з сезонів шоу "Холостяк" Михайло Заливако розповів про сюрприз, який приготував для коханої, але облажався.

Як повідомляє Politeka.net, відомий блогер і бізнесмен Михайло Заливако, який був головним героєм шоу "Холостяк", знайшов свою любов на проекті. Обраницею хлопця стала Анна Богдан, з якою він тепер живе. Так, у своєму Instagram Міша показав кумедні кадри, як хотів порадувати кохану букетом, але у нього нічого не вийшло, так як не застав дівчину вдома.

У мережі Заливако опублікував два знімки з розряду "очікування і реальність". На першому він ошатний стоїть з розкішним букетом жовтих квітів, які зібрався подарувати ані, а на другому знімку він засмучений і з купою коробок в руках.

У підписі до публікації Міша розповів, що по дорозі додому купив коханій квіти, але вона попросила його заїхати на пошту забрати посилки. Поки він мотався по місту на її прохання, Анна поїхала на тренування, так що сюрпризу з квітами не вийшло.

"Очікування / Реальність. Хотів приїхати додому, зробити сюрприз і подарувати квіти, але Аня поїхала на тренування. От як би мені хотілося зайти, а от як зайшов насправді після дороги", - поділився "Холостяк".

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