Участница 11 сезона реалити-шоу "Холостяк", в котором главным героем был бизнесмен Михаил Заливако, поделилась с поклонниками важным событием в своей жизни.

Как пишет Politeka.net, 25-летняя красавица Джессика, после провала на шоу "Холостяк", где победила Анна Богдан, продолжила развиваться в своей профессии.

Как известно, девушка имеет собственную студию визажа, где делает макияж и перманентный макияж. В своем Instagram, где за Джессикой следят 128 тысяч человек, девушка рассказывала, что на определенный период забросила визаж, потому что истощилась за три года, однако сейчас с новыми силами возвращается в профессию.

К тому же девушка занялась перманентным макияжем и решила делать прически.

"На определенный период оставила профессию визажиста из-за истощения за 3 года. Перманент дал мне новое начало в бьюте сфере. Безгранично его люблю потому, что это долговременный макияж. Он позволяет не только экономить вам время, но и спокойно просыпаться с утра, не волнуясь о бровках или бледных губках.

Но...Я скучаю по творчеству, которое мне давал визаж. Украшать девушку макияжем это как елку на Новый год, потому что она будет сиять как никто другой в тот вечер 💫 Поэтому я рада сообщить вам, что решила снова взять кисточки в руки и наслаждаться любимым делом создания красивых образов для вас.

Еще одна хорошая новость - я добавила в свой арсенал бьюти навыков создания причесок 💇🏻♀️", - написала девушка.

Ранее Politeka писала, что "Холостяк" Заливако признался, почему збегал от своих девушек: "Вообще ерунда получается...".

Напомним, что победительница "Холостяка" Богдан рассказала правду о шоу и что с ней было после развода: никаких свиданий.

A еще Politeka сообщала, что избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан обратилась к женщинам с неожиданным советом: "Не бойтесь...".