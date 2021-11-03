Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан, яка будує стосунки з молодим підприємцем Михайлом Заливако, звернулася з порадою до публіки.

Як пише Politeka.net, Анна активно веде свій Instagram і досить часто спілкується з шанувальниками. Вона ділиться з ними подробицями з особистого життя, розповідає про подорожі.

Цього разу дівчина поділилася своїми спостереженнями щодо того, як змінюється гардероб багатьох людей з приходом холодів, а також дала пораду з цього приводу.

"Ми все більше занурюємося в сірий. Прийнято вважати, що з настанням холодів світ змінює колір і стає абсолютно сірим . Тому всі дістають свої чорні пуховики, наші рецептори відвикають від різноманітності кольорів, а серотонін падає буквально на очах", - зазначила Ганна.

При цьому сама дівчина згодна зі стилістами, які стверджують, що яскрава верхній одяг може бути базовою і поєднується.

"Не бійтеся експериментувати і розбавляти свій гардероб незвичайними для зими речами», - підкреслила кохана Заливако.

Нагадаємо, "Холостяк" Заливако і його обраниця Богдан готуються до довгоочікуваної події: "вміють же баби мужиків розводити".

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