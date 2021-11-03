Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан, яка будує стосунки з молодим підприємцем Михайлом Заливако, звернулася з порадою до публіки.
Як пише Politeka.net, Анна активно веде свій Instagram і досить часто спілкується з шанувальниками. Вона ділиться з ними подробицями з особистого життя, розповідає про подорожі.
Цього разу дівчина поділилася своїми спостереженнями щодо того, як змінюється гардероб багатьох людей з приходом холодів, а також дала пораду з цього приводу.
"Ми все більше занурюємося в сірий. Прийнято вважати, що з настанням холодів світ змінює колір і стає абсолютно сірим . Тому всі дістають свої чорні пуховики, наші рецептори відвикають від різноманітності кольорів, а серотонін падає буквально на очах", - зазначила Ганна.
Малолітня дочка Пугачової та Галкіна у весільному вбранні розлютила публіку: "Зістарили до невпізнання"
У ДСНС оголосили про наближення небезпеки: що буде вранці 4 листопада
Штрафи до 170 тис. гривень і в'язниця до 3 років: у Раді прийняли рішення, яке стосується кожного українця
Судді "Майстер Шеф" Хіменесу-Браво довелося стати доставщиком їжі: карантин не щадить
Батько Колі Харківського заперечує провину свого сина: "Дитина могла спокійно звалити"
При цьому сама дівчина згодна зі стилістами, які стверджують, що яскрава верхній одяг може бути базовою і поєднується.
"Не бійтеся експериментувати і розбавляти свій гардероб незвичайними для зими речами», - підкреслила кохана Заливако.
Нагадаємо, "Холостяк" Заливако і його обраниця Богдан готуються до довгоочікуваної події: "вміють же баби мужиків розводити".
Як повідомляла Politeka, Переможниця " Холостяка "з Заливако Богдан показала, як напружує м'язи в спортзалі:"дуже важко".
Також Politeka писала, що "Холостяк" Заливако спантеличив видом на відпочинку: "знову у Решетника вкрав?»