Відомий бізнесмен і головний герой 11-го сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако зізнався, чому тікав від своїх дівчат.

Як передає Politeka.net, Михайло Заливако є підприємцем з Харкова, він відомий як учасник 11-ого сезону шоу "Холостяк". Там вони познайомилися з колишньою дружиною Андрія Богдана - Анною Богдан. Зараз Михайло та Анна у відносинах.

Так, на цей раз Михайло Заливако зважився зізнатися у своїх сторіз чому раніше збігав від своїх дівчат у відносинах. На кадрах він згадав ситуації, які посприяли цьому.

"Насправді я до цього не так швидко прийшов, тому що у мене були відносини, в яких була сильні ревнощі. І це насправді дуже сильно вимотує, і нерви, і взагалі дурниця виходить. І теж залежить від самооцінки. Може вам таке знайоме?",- запитав Михайло Заливако.

"В інших відносинах ми жили в різних містах, це теж вплинуло. І я в результаті пішов", - розкрив "Холостяк".

"Ще було, коли дівчина поруч не хотіла розвиватися, рости. Ось, у мене в минулих відносинах були різні ситуації, і врешті - решт завжди я йшов", - розповів Михайло Заливако.

Раніше повідомлялося, "Холостяк" Заливако розповів, як облажався з букетом для Анни Богдан: "Очікування і реальність"

Також, "Холостяк" Заливако разом з Богдан зганьбився під час весільного танцю: "Навіщо взагалі це було?"

Politeka розповідала, "Холостяк" Заливако за кордоном влаштував екстрим своїй коханій Анні Богдан: "Коли твоя дівчина..."