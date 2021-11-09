Зірка телеканалу "1 + 1", відома ведуча Лідія Таран звернулася до українців після того, як потрапила у важке ДТП - зірка не тільки подякувала всім небайдужим, а й розкрила кілька деталей.

Відома ведуча новин днями потрапила в ДТП, коли їхала в таксі додому, пише Politeka.net.

Лідія Таран розповіла, що відчула, як вдарилася лобом об переднє сидіння і викотилася з машини у вогні, і тільки завдяки таксисту, який швидко загальмував і поміняв ряд, вона залишилася жива.

У новому пості зірка благала українців не перевищувати швидкість. Вона зазначила, що, на щастя, ця аварія обійшлася без жертв.

За словами ведучої, водії повинні думати про себе і пасажирів, і не перевищувати швидкість до 140.

"Але чому вони (водії - ред.) не бояться потрапити відразу в морг і загинути на дорозі!",- написала Лідія Таран.

Також додала - з нею ввечері зв'язався таксист, з яким теж все нормально.

А після подяки всім небайдужим Таран написала, мовляв "друзі, будь ласка":

"Давайте жити повільно... не поспішати, а пробувати відчути повністю кожну хвилину життя. Ризикну припустити, що воно у нас одне-єдине, а 7 тільки у 🐈 А ми все ж люди. Давайте жити його довго і повільно! Спасибі!!!".

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