Звезда телеканала "1+1", известная ведущая Лидия Таран обратилась к украинцам после того, как попала в тяжелое ДТП - звезда не только поблагодарила всех неравнодушных, но и раскрыла несколько деталей.

Известная ведущая новостей на днях попала в ДТП, когда ехала в такси домой, пишет Politeka.net.

Лидия Таран рассказала, что почувствовала, как ударилась лбом о переднее сидение и выкатилась из машины в огне, и только благодаря таксисту, который быстро затормозил и поменял ряд, она осталась жива.

В новом посте звезда взмолилась к украинцам не превышать скорость. Она отметила, что, к счастью, эта авария обошлась без жертв.

По словам ведущей, водители должны думать о себе и пассажирах, и не превышать скорость до 140.

"Но почему они (водители - ред.) не боятся попасть сразу в морг и погибнуть на дороге!", - написала Лидия Таран.

Также добавила - с ней вечером связался таксист, с котором тоже все нормально.

А после благодарности всем неравнодушным Таран написала, мол "друзья, пожалуйста":

"Давайте жить медленно… не спешить, а пробовать почувствовать полностью каждую минуту жизни. Рискну предположить, что она у нас одна-единственная, а 7 только у 🐈 А мы все же люди. Давайте жить ее долго и медленно! Спасибо!!!".

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