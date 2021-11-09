Дружина відомого телеведучого "Україна має талант" і "Холостячка" Григорія Решетника, похвалилася фігурою в стильній чорній сукні-сорочці.

Вже більше 10 років Григорій Решетник будує стосунки з красунею Христиною, повідомляє Politeka.net. У шлюбі у пари народилося троє дітей - Іван і Дмитро, і молодший, який з'явився на світ в 2020-му, Олександр.

При цьому не можна не зазначити, що фігура Христини анітрохи не стала гірше. Красуня може дозволити собі короткі сукні, що підкреслюють тонку талію, і купальники.

На новому фото дружина Решетника блиснула формами в короткій чорній сукні-сорочці. У такому вигляді вона позувала біля дзеркала, роблячи селфі.

"Сьогодні знімальний день 🖤", - написала дружина телеведучого.

За годину публікація зібрала майже 2000 лайків і трохи коментарів.

"😍 красуня🔥", "Вау", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "🔥🔥🔥🔥", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Христина Решетник приділяє увагу спорту, тому її фігурі можна позаздрити. Одного разу блогерка зізналася, що навіть під час вагітності займалася плаванням, стрейчингом і фітнесом мінімум три рази на тиждень. Крім того, красуня правильно харчується, і не їсть на ніч.

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