Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, з серіалу "Величне століття", показала, як їй наводять красу перед зйомками - почалося все з макіяжу.

Мер'єм Узерлі завоювала велику популярність в різних країнах після зйомок в серіалі "Величне століття", де вона виконала роль Хасекі Хюррем Султан (Роксолани), пише Politeka.net.

Зірка знімалася в проекті з 2011 по 2013 роки, і вирішила його покинути, продовживши розвиток кар'єри. При цьому зовнішність артистки різко змінювалася, і її часто звинувачували в пластиці.

Що не можна не зазначити точно це те, що артистка сильно схудла, а також поміняла колір волосся.

У новому відео актриса показала, як її готують до зйомок. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки). Все почалося з макіяжу, а потім їй зробили зачіску. В результаті вийшов ідеальний образ, за який зірку не критикували, а навпаки робили компліменти.

Тільки за шість годин публікація зібрала майже 200 тисяч переглядів.

"Ти дуже красива актриса", "я люблю тебе всім серцем", "Вау, скільки любові ти в мені викликаєш", "дуже красиве відео", " я впевнена, ти найкрасивіша жінка в світі...",- написали користувачі Мережі.

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