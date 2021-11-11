Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла журналістам програми "Зірковий шлях", які речі пошкодив її домашній улюбленець Рафік.

Як пише Politeka.net, 34-річна українська телеведуча, яка прославилася після програми "Розсміши коміка", а згодом стала ведучою тревел-шоу "Орел і Решка", "Хто зверху?", "Хто проти блондинок?" та знімала власну програму про Україну "Ле маршрутка", активно веде свій блог у соціальних мережах. В Instagram Леся публікує не тільки особисті фото, а ділиться світлинами зі своїм домашнім улюбленцем – собакою Рафіком породи вест-хайленд-вайт-тер’єр. Зірка навіть завела Рафіку окрему сторінку, де за ним стежать 40 тисяч людей.

В інтерв’ю програмі "Зірковий шлях" Нікітюк зізналася, які капості робить їй улюблений пес. Так, Леся розповіла, як Рафік погриз її чорні класичні туфлі-лодочки.

"Рафік, мій пес, є така фотографія в моєму Instagram, коли він погриз мені взуття. Це були туфлі такі, лодочки, дуже класні, ну класичні, під все. В кожної дівчини мають бути такі лодочки і він мені їх так погриз", - каже Леся.

Тоді телеведуча насварила улюбленця. Зараз, каже, такі шкоди у минулому. Зауважимо, що Леся ніжно називає Рафіка меценатом, бо він став "обличчям" корму для собак і раз у місяць вони розвозять їжу в притулки для тварин.

Рaніше Politeka писала, що Леся Нікітюк у чорному шовковому халатику "нагнала апетит" відомому ведучому: "Дай знати, де ти".

Нагадаємо, що Нікітюк після супу зі склом зізналася, яку гидоту пробувала заради роботи: "Блювала далі, ніж бачила".

A ще Politeka повідомляла, що Лесі Нікітюк в ресторані подали страву зі шматком скла, лякаюче фото: "Думаєте діамант...".