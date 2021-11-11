Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала журналистам программы "Зірковий шлях", какие вещи повредил ее домашний любимец Рафик.

Как пишет Politeka.net, 34-летняя украинская телеведущая, которая прославилась после программы "Рассмеши комика", а впоследствии стала ведущей тревел-шоу "Орел и Решка", "Кто сверху?", "Кто против блондинок?" и снимала собственную программу об Украине "Ле маршрутка", активно ведет свой блог в социальных сетях. В Instagram Леся публикует не только личные фото, а делится фотографиями со своим домашним любимцем – собакой Рафиком породы вест-хайленд-уайт-терьер. Звезда даже завела Рафику отдельную страницу, где за ним следят 40 тысяч человек.

В интервью программе "Зірковий шлях" Никитюк призналась, какие пакости делает ей любимый пес. Так, Леся рассказала, как Рафик погрыз ее черные классические туфли-лодочки.

"Рафик, мой пес, есть такая фотография в моем Instagram, когда он погрыз мне обувь. Это были туфли такие, лодочки, очень классные, ну классические, под все. У каждой девушки должны быть такие лодочки и он мне их так погрыз", - говорит Леся.

Тогда телеведущая отругала любимца. Сейчас, говорит, такие вреды в прошлом. Заметим, что Леся нежно называет Рафика меценатом, потому что он стал "лицом" корма для собак и раз в месяц они развозят еду в приюты для животных.

Ранее Politeka писала, что Леся Никитюк в черном шелковом халатике "нагнала аппетит" известному ведущему: "Дай знать, где ты".

Напомним, что Никитюк после супа со стеклом призналась, какую гадость пробовала ради работы: "Блевала дальше, чем видела".

A еще Politeka сообщала, что Леси Никитюк в ресторане подали блюдо с куском стекла, пугающее фото: "думаете бриллиант...".